Anna Lewandowska przedstawia suczkę Bellę, nowego członka rodziny. "Klara w SIÓDMYM NIEBIE" (ZDJĘCIA)

Ludzie od tysiącleci hodują psy. Jest to nasza ludzkosci praca, czasem idąca w zła stronę ( np uważam że ras brachycefalicznych należy zakazać bo przynosza cierpienie), ale dobrych wspaniałych hodowli jest sporo. Branie psa że schroniska to duże ryzyko oraz wyzwanie. Nie każdy ma warunki psychiczne, fizyczne i wiedzę by brać takiego psa. Dlaczego mamy płacić za bezmyslnosc innych ludzi? Ja bym nie chciała ryzykować pogryzienia moich dzieci bo psa ktoś kiedyś bil. Zwyrodnialca do więzienia a psa czasem po prostu trzeba uśpić. Psy to zwierzęta hodowlane nie dzika natura i tak do nich należy podchodzić. Hodowla daje nam duża szansę, że trafimy na psa, którego jesteśmy wstanie ogarnąć przy własnych zasobach. Schronisko to wyzwanie dla wybranych.