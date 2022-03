Uśmiechnięci Anna i Robert Lewandowscy pozują przed studiem "Dzień Dobry TVN" (ZDJĘCIA)

Lewa wzięła sobie za punkt honoru, by ułatwić sąsiadom zza wschodniej granicy nowy start na obczyźnie. Gwiazda zorganizowała kilka zbiórek żywności oraz niezbędnych produktów dla uchodźców, zajęła się też poszukiwaniem miejsc do spania.

W niedzielę słynne małżeństwo złożyło wizytę w studiu "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedzieli o misji humanitarnej na rzecz Ukraińców, której się podjęli. Zarówno Ania, jak i Robert postawili tego dnia na modne stylizacje: trenerka fitness miała na sobie prosty garnitur w kolorze ceglastym, do którego dobrała zieloną bluzkę i lakierowane botki. Jej ukochany z kolei wybrał biały t-shirt, beżowe chinosy, kurtkę-bejsbolówkę i sneakersy.

Niesamowite jest to, jak siła Instagrama jest tutaj przydatna, bo wykorzystałam swoje zasięgi - stwierdziła. Dzięki temu w ciągu doby potrafiliśmy zorganizować dla 200 dzieci hotel, transport, pomoc psychologów, pomoc lekarzy.

Generalnie telewizor był już później wyłączony - dodała Lewa. To największy taki bodziec. Ja nie ukrywam, jestem bardzo emocjonalną osobą, więc mój mąż tutaj zadbał o mnie i od razu powiedział: "Wyłączam ci telewizor". Dla mnie, jako mamy, to jest wielkie przerażenie myśleć, co czują te dzieci.