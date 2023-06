Anna Lewandowska przemawiała do fanów, wtem w kadrze pojawiła się Laura. Trenerka pokazała jej twarz (ZDJĘCIA)

Marta 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Lewa robi dla Polski niesamowite robotę jej PR em . Zaradna mądra kobieta trenerka mistrzyni która doszła do siebie swoją pracą ciezkom. Skąd ona ma tyle energii i czasu na to wszystko. Większość polek nic z sobą nie robi a ona treningi karate dzieci kuchnia moda couchingi. Do tego ma duży wpływ na kilkaset tys osób i tworzy nową jakoś ich życia. Uratowała życie kilkuset osób lecząc ich dieta i ćwiczeniami z nowotworów stwardnienia i innych chorób. W czasie covidu walczyła z cirusem lecząc ludzi. Zazdroszczę jej że ma na to siłę i jej tak wychodzi wszystko do tego ma fajny Instagram.