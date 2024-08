Anna Lewandowska przygotowała z córkami urodzinową niespodziankę dla Roberta! Uroczo? (ZDJĘCIA)

Robert Lewandowski nie bez powodu uznawany jest za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Sportowiec ma na koncie wiele sukcesów zarówno w rodzimej reprezentacji, jak i w barwach słynnego klubu FC Barcelona, przez co cieszy się międzynarodową sławą. Kilka dni temu "Lewy" zaliczył wyjątkowo udaną inaugurację sezonu 2024/2025. W meczu z Valencią strzelił dwa gole, zapewniając swojej drużynie zwycięstwo na otwarcie La Liga. To jednak nie koniec powodów do świętowania.