Anna Lewandowska publikuje wspólne zdjęcie z CÓRKAMI z Kataru: "Specjalne siły do kibicowania Polsce" (FOTO)

Anna Lewandowska była dotąd na każdym meczu Roberta Lewandowskiego rozgrywanym w Katarze. Choć po ostatniej rozgrywce musiała opuścić kraj ze względu na zobowiązania zawodowe, wygląda na to, że fit trenerka wróciła, by kibicować mężowi.

Powrót do Kataru. No to zaczynamy - specjalne siły do kibicowania Polsce - podpisała zdjęcie.