Anna Lewandowska przez lata miała żal do ojca. Bogdan Stachurski porzucił rodzinę, gdy była dzieckiem. "Pieniędzy brakowało na wszystko"

Nie lubię wracać do tamtych chwil, ale tak, to prawda, że był taki moment, w którym życie dorastającej dziewczynki wywróciło się do góry nogami. Było trudno, ale dziś jestem zdania, że - jak to mówią - co cię nie zabije, to cię wzmocni. Wyszłam z tego doświadczenia doroślejsza i z poczuciem, że nie warto płakać nad losem, tylko trzeba brać sprawy w swoje ręce.