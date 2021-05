Anna Lewandowska relacjonuje urodzinową imprezę córek: modny namiot, balonowe dekoracje i CAŁUŚNE zdjęcie z Robertem

W życiu Anny i Roberta Lewandowskich nie brakuje ostatnio okazji do świętowania. Niedawno małżonkowie pierwszy raz od przeszło 13 lat mogli pozwolić sobie na wspólne spędzenie majówki - co uczcili rodzinnym wypadem na Majorkę. Niedługo później piłkarz i trenerka zaczęli przygotowywać się do urodzin swoich dwóch córek.