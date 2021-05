Anna Lewandowska wspomina narodziny Klary ZDJĘCIEM Z PORODÓWKI (FOTO)

Marta 1 godz. temu zgłoś do moderacji 139 21 Odpowiedz

Anka jest zakłamna, experci od mowy ciała jednoznacznie ogłosili ją i Rodzynkową oszustami roku, a mają tyle ludzi ktorzy ich obserwują ze to straszne ile głupców jest w stanie się nabrać na ich "cudne" życie. Rodzynkowa gdyby nie ten maly Heniek to by kariery nie zrobiła, sprzedają wlasne dzieci mimo ze niby twarzy Anka nie pokazuje na zdjeciach, ale wyprawki i wszystko mają za darmo. Przestancie obserwować to zobaczycie jak kasa z reklam spadnie. Już nie bedzie takiego luksusu jak sie przedstawiaja