Majówka według Lewandowskich: wypad na Majorkę, spacer z torebką za ponad 10 tysięcy i autografy... (ZDJĘCIA)

Najbardziej ludzi irytuje, jak ktoś ma więcej kasy i w życiu mu się układa finansowo i rodzinnie. To takie polskie - zazdrościć, wypominać komuś jego wydatki, hejtować. Wniosek z tego taki, że na tym forum aż roi się od frustratów i ludzi niespełnionych. Ja nigdy nikomu nie zaglądam do portfela. Ma kasę, to wydaje na co chce. A w tym przypadku cena torebki, to dla wielu pretekst do prymitywnego hejtu. A kup sobie jedna z drugą torebkę za ponad 20.000 zł i bądź z tym szczęśliwa. Ale zarób kasę uczciwie. Jeżeli tak postąpisz i poczujesz się lepiej, to i świat wyda Ci się przyjazny i może wyleczysz się z niewątpliwych kompleksów. Czego Wszystkim tu marudzącym i hejtującym szczerze życzę...