Julia Wieniawa ekscytuje się nową torebką za 11,5 TYSIĄCA: "Podpatrzyłam ją kiedyś u Hailey Bieber" (ZDJĘCIA)

Ostatnie tygodnie dały się Julii Wieniawie mocne we znaki. Nie dość, że aktorka jest zaangażowana w kilka projektów (w tym również drugą część horroru W lesie nie zaśnie nikt), które wymagają od niej pracy po nocach, to jeszcze gwiazda została wplątana w aferę z zarzutami o oszustwo w tle. Przypomnijmy: właścicielka firmy z balijskimi dodatkami do domu ujawniła, że "największa polska influencerka" przez długie miesiące nie wywiązywała się ze współpracy barterowej i zwlekała z zareklamowaniem otrzymanych od marki produktów. Internauci błyskawicznie szybko doszli, że chodziło o Wieniawę.