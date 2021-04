Julia Wieniawa kończy wojnę z firmą Pantinki, wpłacając pieniądze na fundację

kasia 18 min. temu zgłoś do moderacji 6 5 Odpowiedz

O co chodzi???Przeprosiła,przelała kwotę dwukrotnie większą na cele fundacji a wy i tak uważacie,że to mało??Bo doszukujecie sie lekceważenia w tonie głosu....to co ona może jeszcze zrobić,aby sprostać wygórowanym wymaganiom??Dla mnie to gównowojna.....przede wszystkim to same firmy PCHAJĄ sie drzwiami i oknami ze swoimi produktami,aby tylko celebrytka oznaczyła ich markę na swoim profilu.Tego jest tak dużo i jest MOŻLIWE ,że zapomni się lub nie dopilnuje umówionego terminu.....to nie jest w porządku,ale same firmy rozpieściły swoimi produktami celebrytów.A to piękne wózki,nosidełka,mebelki itd,po kilkanaście tysięcy....zbyt łatwo to przychodzi i dlatego następuje znużenie i niedocenianie darowizn w celach reklamy.A to już pierwszy krok do lekceważenia.....jak coś przychodzi zbyt łatwo to sie tego nie ceni.