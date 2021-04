Pantinka sugeruje, że Julia Wieniawa STRASZYŁA JĄ PRAWNIKIEM. "Czy w taki sposób chcemy łagodzić tę sytuację?"

Juicy 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Ok, bardzo dziwna drama... Zacznę od tego ze ten wspominany non stop rzekomo „wiszący” fotel kosztuje 1699, dla większości komentujących to kupa kasy, nikt normalny by tyle nie dal za coś co możesz kupić milion razy taniej w jysku czy w jakimś innym sklepie, co kto woli. Wieniawa może sobie kupić 80 takich foteli z tym nieszczęsnym hakiem i lina wliczona w cenę. Nie jest normalnym, ze sprzedawany fotel, który ma w nazwie „wiszący” jest sprzedawany bez tych produktów ktore sprawia, ze ten fotel będzie wisiał. Jak to niby Wieniawa wspomniała, robiła remont, jakbym dostała fotel bez tych rzeczy, to z pewnością bym nie leciała do lerloy merlin czy do castoramy w tym samym dniu żeby to kupić bo bym sie delikatnie mówiąc zdenerwowała, ze nie było to dołączone. Bez sens, z pewnością nie jest to jakaś anormalna kwota. Z tego co wiem, to zazwyczaj jesli chce sie aby influencerka czy celebrytka czy whatever zareklamowała produkt czy to jest ubranie, czy mebel czy znów whatever to zazwyczaj firmy musza zwrócić sie do danej osoby i zazwyczaj płaci sie danej znanej osobie za takie usługi. Na koniec, dlaczego nie podpisano umowy, szczerze wyglada to na bardzo nieprofesjonalne. Można Wieniawe lubić i nie lubić ale wyskakuje nam z lodówki i widać, ze serio ciagle coś robi, na pewno nie czeka na wiszący fotel jak ja na moja koszulkę z Zary godzinę po jej zamówieniu. Nie wiem, bez sensu drama, można to było załatwić inaczej moim zdaniem, zamiast poniekąd ośmieszać obydwie strony.