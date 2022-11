Anna Lewandowska spotkała się z WAGs z FC Barcelony. Z tej okazji skusiła się na... DESER! (FOTO)

Zuzanna B 13 min. temu zgłoś do moderacji 1 5 Odpowiedz

Pudelku wiem że lubisz kasować moje komentarze. A więc wiele osób skręca zazdrość że oni mają takie bogactwo. Ale wiecie coś za coś . Nie za darmo na tym świecie nic nie ma. Robert spełnił swoje marzenie, bo piłka mu się do nogi przykleila już dawno. Ale nie śniło mu się że za bycie sławnym piłkarzem trzeba zapłacić surową cenę. To dusza. Dzięki temu ma kasę, najlepsze jedzenie, najlepsze picie. Sesje zdjeciowe. Ale to kiedyś się skończy. Lewy może i jest katolikiem ale dużo wie na temat tego zepsutego świata. Teraz widzę że szuka talenty wśród dzieci ale niech nie szuka do tej organizacji. Niech dzieci nie będą sławne ale szczęśliwe. On zapewnie spełnił życzenie małego Bobka ale też zranił go wewnętrznie. Lewy dziś się śmieje raduje a jutro może płakać. On na bank nie chce wspierać yniarkU ta opaska to nie jego pomysł tylko ich. Dzięki temu jego bliscy mogą też żyć spokojnie bez stresu bez chaosu. Jego siostra Milena obchodziła Halloween i jeszcze w towarzystwie Mariny Luczenko no nie zbyt już przeze mnie mile widziana osoba. Ale co się dziwić jak brat jest w takiej organizacji. Skutki mogą być opłakane może cierpieć on i ona. Halloween to ulubione święto celebrytów lubię czcić swego..... Ludzie oni mają te rzeczy te domy, te luksusy za oddanie się. Cała rodzina jest kontrolowana. Ich życie jest reżyserowane żeby wyglądało idealnie bez żadnych zmartwień. Wiśniewscy też kiedyś byli no 1 w Polsce a teraz już ich nie ma ale Wiśniewski też pokazuje tajemniczy znak. Wiem że ludzie po tym komentarzu będą chcieli mnie wysłać do psychiatry albo będą mnie wyzywać od najgorszych ale to co piszę to jest prawda. Coś za coś. Szczęsnemu też należy się przywalić. Za pewną reklamę.