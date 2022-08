Hiszpanio, ostrzegamy: Anna Lewandowska JUŻ PROMUJE własne treningi po hiszpańsku! "El reto de 7 días"

Monion 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Hahahaha fakt, że ona nie ma kompletnie filtra i nieproporcjonalne do umiejętności ego odbije się jej czkawką. W Polsce sobie może gwiazdorzyć, zna (w miarę ) język plus nie ma tak dużej konkurencji, ale jej wpisy po angielsku to żenada co dopiero po hiszpańsku. Plus tam jest dość specyficzny rynek. Chyba nie myśli że będzie uczuć latynoski jak uzyskać pełenw kształty ? Hahaha