Anna Lewandowska w laczkach za 2 tysiące informuje fanów, że już OSIADŁA W BARCELONIE: "Powoli kończymy się rozpakowywać"

Za nami transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona - jak można się było spodziewać, echa tego przejścia będą jeszcze długo wybrzmiewać w mediach. Przeprowadzka do stolicy Katalonii okazała się sporym wyzwaniem także dla rodziny Lewego, ale na szczęście Anna zadbała, by wszystko poszło gładko. Lewandowska podjęła już walkę na froncie marketingowym, opowiadając w Katalonii, że płynie w niej "hiszpańska krew". Może umknął jej uwadze fakt, że Katalończycy i Hiszpanie nie zawsze pałają do siebie miłością: Anna Lewandowska obwieszcza (po polsku) dziennikarzom (z Polski) na Camp Nou: "Płynie we mnie HISZPAŃSKA KREW"