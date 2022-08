Anna Lewandowska obwieszcza (po polsku) dziennikarzom (z Polski) na Camp Nou: "Płynie we mnie HISZPAŃSKA KREW"

Bądź sobą 9 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

Pani Anna już sama się pogubiła w tym co robi i mówi...PR fatalny ...który wizerunek jest prawdziwy...drogie ciuchy, sztab ludzi do pomocy, non stop zdjęcia z wysunięta nogą...wygląda to już komiczne. Drogie ciuchy, przepych i porady rodem z podstawówki. A szkoda...osoba z takimi zasiegami i rozpoznawalnościa mogłaby wiele zrobić dka innych. No, ale to trzeba się uczyć, rozwijać, skończyć studia, szkolenia. Całe życie tylko wokół ciała, kulki mocy, drogie ciuchy, foty z każdej chwili życia i non stop na fejsie...za dużo Was już Drodzy Państwo L....Może czas pokazać się jaką się jest naprawdę, naturalną i autentyczną, kiedyś taka Anno byłaś...Życzę Ci tego :)