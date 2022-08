Rodzina wspiera Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Stylizację Ani za 12 tysięcy zaatakowała CYKADA... (ZDJĘCIA)

O transferze Roberta Lewandowskiego do Barcelony media huczały już od wielu tygodni, jednak na jakiekolwiek oficjalne oświadczenia kazano nam naprawdę długo czekać. W końcu w piątek polski strzelec - już w barwach katalońskich mistrzów - zaprezentowany został na stadionie Camp Nou . Przy okazji potwierdzono, że Lewy zachowa w nowym zespole numer "9", co musiało niewątpliwie ucieszyć osoby odpowiedzialne za prowadzenie w jego imieniu profili w mediach społecznościowych.

Uśmiechnięty od ucha do ucha "RL9" pozował do wspólnych zdjęć z mamą Iwoną, siostrą Mileną i teściową Marią Stachurską. Oczywiście na miejscu obecna była również Anna Lewandowska wystrojona od stóp do głów w Dolce&Gabbana. Cała stylizacja kosztowała ją około 12 tysięcy złotych. Niestety delikatny błękit okazał się w hiszpańskich warunkach nieco problematyczny.