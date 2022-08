Anna i Robert Lewandowscy żegnają się z Monachium we wzruszającym filmiku: "To miejsce NA ZAWSZE pozostanie w naszych sercach" (WIDEO)

Mój nick 51 min. temu zgłoś do moderacji 159 25 Odpowiedz

W Niemczech cały Bayern grał na Roberta, bo On był gwiazdą i jedyną Jego rolą było strzelać bramki dla dobra całej drużyny. W Barcelonie każdy gra na siebie, bo cała Barca to wielkie zbiorowisko narcystycznych gwiazd. Po meczach naszej reprezentacji widać, że Robert nie potrafi samodzielnie wypracować sobie okazji. On tylko wie, gdzie się ustawić i jak przyłożyć nogę, kiedy trafia do Niego perfekcyjnie wypracowana przez całą drużynę piłka. Tego w Hiszpanii mieć nie bedzie. A Hiszpanie, żywiołowy naród - tak jak mocno kochają swoich zawodników, jeżeli ci strzelają bramki, tak samo mocno nienawidzą, jeżeli nie spełnia się oczekiwań. Do tego dojdą jeszcze problemy typowo lokalne, np. wysokość podatków. Do tego Barcelona to Katalonia (nie mylić z Hiszpanią;), tam trzeba się poruszać i wypowiadać dyplomatycznie i z wyczuciem. Zatęsknią Państwo Lewandowscy za Bayernem, zatęsknią może i za Polską szybciej niż myślą... Bye, Ann?