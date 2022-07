Lewandowscy sprzedadzą swoją willę w Monachium? Mogą zarobić na niej fortunę

Pożegnanie z Monachium wcale nie jest łatwe dla Lewandowskich, którzy spędzili tam wiele lat. Transfer Lewego oznacza dla nich spore zmiany. Para musi wyprowadzić się z willi w Niemczech , którą przed laty kupiła za 10 milionów euro . Anna poprzez profil instagramowy przekazała, iż to miejsce zawsze będzie dla nich ważne, jednak dom jest tam, gdzie rodzina, co wskazuje na to, iż posiadłość może zostać wkrótce sprzedana.

Sprzedaż takiej willi to nie będzie trudne zadanie, ponieważ jest to nieruchomość, która jest zlokalizowana w dobrym, pożądanym miejscu. Po drugie jest to nieruchomość, która ma już swoją historię. Nie mówię, że fan Roberta Lewandowskiego nabędzie tę nieruchomość, ale na pewno będzie to wartość dodana do tego typu transakcji. Po trzecie aktualnie na rynku dobrze sprzedają się nieruchomości luksusowe. Za gotówkę. Nie brakuje klientów, którzy dysponują odpowiednimi środkami, a co za tym idzie, zakładam, że będzie to w miarę sprawna i szybka transakcja - powiedział.