Anna Lewandowska żegna się z Monachium i zapowiada: "Przed nami NOWY ROZDZIAŁ"

W życiu rodziny Lewandowskich przyszła właśnie pora na poważne zmiany. Kilka dni temu potwierdziły się bowiem krążące od wielu tygodni plotki o transferze Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona. Tym samym piłkarz pożegna się z barwami Bayernu Monachium, w których występował od 2014 roku. Kontrakt Lewego z bawarskim klubem wciąż jest ważny, jego władze zarobią więc na sprzedaży Polaka do Barcy prawdziwą fortunę, bo aż ok. 50 mln euro. Odchodząc do słynnej drużyny z Katalonii, Lewandowski pobije trzy transferowe rekordy - zostanie najdroższym piłkarzem Bayernu, najlepiej wycenionym 34-letnim piłkarzem oraz najdroższym polskim piłkarzem w historii.