Kataloński magazyn twierdzi, że Anna i Robert Lewandowscy JUŻ SZUKAJĄ lokum w Barcelonie! "Uruchomili różne kontakty i firmy"

Wygląda na to, że Anna i Robert Lewandowscy świetnie się czują, będąc na świeczniku. A to pozują w Cannes, a to na prywatnym jachcie na Majorce... Lewandowski robi wszystko, by zapracować też na status światowego celebryty, bo zdaje sobie sprawę, że współcześnie osiągnięcia "tylko" na boisku nie gwarantują nagłówków w prasie. Oczywiście niebagatelną rolę odgrywają też doniesienia o domniemanym przejściu Lewego do Barcelony.