Małgorzata Rozenek zorganizowała w garażu... GARDEROBĘ NA BUTY! Radek miał problem z zaparkowaniem samochodu

Ostatnie dni mijały u Majdanów głównie pod hasłem przeprowadzki. Małgorzata i Radosław ze względu na to, że wraz z trzema pociechami i czterema psami przestali mieścić się w dotychczasowym gniazdku, a ich 400-metrowa willa jest w trakcie budowy, postanowili przenieść się do domu tymczasowego. Padło na dawne cztery kąty Wojciecha Modesta Amaro Basiury za "skromne" 30 tysięcy miesięcznie.

Choć nie jest to docelowe lokum "gangu Majdanów", Gosia podeszła do sprawy bardzo poważnie, do pomocy przy przeprowadzce zatrudniając specjalistkę znaną w sieci jako "Architekt Porządku". Przez ostatni tydzień instagramowy profil Perfekcyjnej opływał więc w zdjęcia i filmy relacjonujące cały proces wypakowywania dobytku. Największym wyzwaniem w całej przeprowadzce okazało się być liczne obuwie Rozenek. Celebrytka zmuszona była nawet pożegnać się z kilkoma parami...

Jak się okazuje, specjalistka od porządku wygospodarowała Małgoni specjalną przestrzeń na buty. W garażu nowej willi postawiono okazałe szafy po brzegi wypełnione szpilkami, kozakami i sneakersami gwiazdy. Tym, jak prezentuje się efekt, pochwaliła się sama pani "architekt":

Osiem dni temu ten garaż był wypełniony po brzegi dobytkiem rodziny @m_rozenek spakowanym w kartony. Dziś to super funkcjonalna przestrzeń do przechowywania: kurtek, butów, rzeczy sezonowych. Nawet rowerek treningowy się zmieścił. Odpowiadam od razu. Tak, samochód się mieści. To nadal garaż - czytamy na profilu dumnej z siebie kobiety.

Choć zatrudniona przez 44-latkę specjalistka zapewnia, że w pomieszczeniu mieści się auto, na opublikowanych przez nią nagraniach "testowych" widać, że zaparkowanie go nie należy do najłatwiejszych zadań. Na relacji pani Agnieszki możemy oglądać, jak Radek po raz pierwszy parkuje do garderobo-garażu swoje cztery kółka.

Jesteś w garażu?! I można zamknąć! - ekscytuje się, nagrywająca całe zajście "architekt".

Jeszcze mamy miejsce na jakiś motor czy sanki - odpowiada jej zadowolony Majdan.

Zobaczcie. Naprawdę biała szafa z butami, przed którą będzie parkował samochód, wygląda tak "funkcjonalnie"? Jak myślicie, kto to będzie sprzątał?

