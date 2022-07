Dramat Małgorzaty Rozenek: musiała pożegnać się z częścią swoich butów. "METRAŻ NIE JEST Z GUMY"

Posesja, którą zdecydowali się wynająć Majdanowie, będzie ich tymczasowym gniazdkiem. Opuszczą je, gdy nadejdzie czas przeprowadzki do powstającej w Konstancinie imponującej willi. Na razie rodzina zadowoli się nieco skromniejszymi warunkami, które miesięcznie kosztują ich 30 tysięcy złotych. Sądząc po zdjęciach nowej posiadłości, dom z tarasem i basenem wydaje się być póki co wystarczający dla pięcioosobowej rodziny i psów.

Wczoraj przyszła pora na porządki w garderobie , a dokładnie tej jej części, do której trafiły wszystkie pary butów Rozenek. Małgorzata, która nigdy się nie kryła ze swą słabością do ładnych sandałków, platform czy kozaków, zgromadziła przez lata imponującą ich kolekcję. Po przeprowadzce okazało się, że butów jest za dużo, by zmieściły się na przeznaczonej dla nich przestrzeni.

Aga próbuje mnie namówić na to, żeby posegregować buty, dopadła mnie, jak już w domu nie ma nikogo - oznajmiła we wtorkowy wieczór załamana Małgosia.

No tak, ja ci nie dam spać - upewniła ją w swoim postanowieniu zatrudniona do pomocy przy przeprowadzce ekspertka od porządków, Agnieszka Witkowska.

Na razie to jest tylko tak rozłożone, żeby Gosia widziała, jakie butki ma i teraz będziemy robić segregację i żegnać się z tymi, których no już… nie ma co, nie ma co Gosia, bo wiesz, metraż to nie jest z gumy - podkreśliła dobitnie architekt porządku.