Małgorzata Rozenek w pocie czoła urządza się w nowym domu. Tak wygląda pokój Henia w willi za 30 TYSIĘCY ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek i jej bliscy kilka dni temu przenieśli się do okazałej willi, w której będą oczekiwać na koniec prac nad ich własną posiadłością w Konstancinie. Po pierwszej nocy w nowym miejscu do życia celebrytka wzięła się do pracy i wraz z wynajętą ekipą rozładowuje zawartość dziesiątek kartonów, które w momencie wprowadzenia się do domu były głównym elementem jego wystroju.