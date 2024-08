Anna Lewandowska świętuje urodziny DWA TYGODNIE wcześniej u boku Zborowskiej i Krupińskiej: całusy, przekąski i wspólne selfie

Prawda 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ann i Robert mieli mieć swego czasu strategię PR na króla i królową Polski i podobno Ann była tym zachwycona, ale kiedy okazało się że są w stanie posunąć się do kupowania dyplomów jak ostatnie cwaniaki to rzeczywistość pokazała że to zwykli prości ludzie nie potrafiący skończyć banalnych studiów z dużymi pieniędzmi nic ponadto a na pewno nie para monarchów. Mogą pozować choćby z Marchewką czy kimkolwiek tam jeszcze wiemy kim są. Czar prysł. Skończcie ten teatr!!! Świętujące dla siebie nie na pokaz.