Anna Lewandowska świętuje urodziny teściowej. Opublikowała w sieci prywatny kadr. Synowa na medal? (FOTO)

Emerytka 17 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

Mama pana Roberta jest otwarta osoba a wzajemne relacje sa wynikiem umiejętności zachowania dystansu i rozmowy.Szczegolnie tej ostatniej warto sie uczyc ……………patrz politycy w mediach.Kazdy z nas gdy slyszy pewne nazwiska to ścisza lub wyłączy.Dlaczego???? Bo mamy dosc, mowy nienawiści.Nie chcemy słuchać harcujących w mediach ludzi.Miedzy innymi z podziwem patrzę na Marszałka Sejmu, ktory stara się obniżyć temperature dyskusji.Dyskutowac…..to jest sztuka, nie obrażając co drugie slowo.A to buczenie, tupanie,………….