Anna Lewandowska szykuje się do 10. rocznicy ślubu z Robertem. "Mierzymy, upinamy, projektujemy" (FOTO)

Choć zapewne trudno w to uwierzyć, w czerwcu tego roku minie 10 lat, od kiedy Anna i Robert Lewandowscy wypowiedzieli przed ołtarzem sakramentalne "tak". W ciągu minionej dekady trenerka i piłkarz zdecydowanie umocnili swoją pozycję najpopularniejszej pary w polskim show biznesie. Za przypieczętowanie ich ogromnego sukcesu i wielkiej miłości można uznać wczorajszą premierę filmu biograficznego "Lewandowski Nieznany" . Podczas uroczystego eventu, Anna Lewandowska nie szczędziła słynnemu mężowi czułych słów.

Mimo oszałamiającej popularności i wyjątkowo napiętych grafików, Anna i Robert starają się pielęgnować swoje uczucie i, w natłoku obowiązków, rezerwują czas tylko dla siebie. Wyjątkowym dniem dla Lewandowskich jest z pewnością rocznica ich ślubu , która przypada na 22 czerwca . W zeszłym roku para zdecydowała się na skromne, lecz romantyczne celebrowanie. "Power couple" polskiego show biznesu wybrała się wtedy do jednej z urokliwych knajp na Majorce i uczciła miłość serią całuśnych zdjęć w mediach społecznościowych. Zdaje się, że tym razem czeka ich większe świętowanie...

Anna Lewandowska przygotowuje się do 10. rocznicy ślubu z Robertem

Okrągłe rocznice zawarcia małżeństwa, są dla wielu par wspaniałą okazją do celebrowania łączącego ich uczucia. Również Anna i Robert zdają się przygotowywać na ten dzień coś wyjątkowego. Mimo, że do obchodów cynowej rocznicy pozostały jeszcze prawie trzy miesiące, Anna Lewandowska już szykuje specjalną kreację. Trenerka urosła do tytułu ikony mody, a każda z jej stylizacji wzbudza sporo emocji. Na 10. rocznicę ślubu z Robertem sportsmenkę ubierze Maciej Zień, który również projektował jej suknię ślubną. Słynny rodzimy projektant pochwalił się na Facebooku zdjęciem z przymiarek "Lewej".