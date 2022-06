Tak Anna i Robert Lewandowscy celebrowali rocznicę ślubu w Hiszpanii: frytki i schłodzone trunki w restauracji oraz sesja smartfonem (ZDJĘCIA)

vdv 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Ludzie biedni myślą, że jak ktoś ma pieniądze, to musi je bezmyślnie roztrwaniać, popisywać się i udowadniać, że pieniądze się ma. Dlatego biedni zawsze będą biedni. Dochody są ważne. Im wyższe tym lepiej, ale niektórzy myślą że większe zarobki rozwiążą ich problemy. Ważniejsze jest to, jak wydajemy pieniądze. Wielu dobrze zarabiających zostało bankrutami. Kiedy źle zarządza się pieniędzmi, każdy majątek można roztrwonić. Patrz przykłady sławnych sportowców, aktorów, muzyków itp. Zarabiali miliony i co? Wydawali miliony! Przeczytajcie sobie ksiazke pt. Emerytura nie jest Ci potzerbna Opisuje jak można skutecznie budować swój majątek i stać się też finansowo wolnymi niekoniecznie dopiero na starość