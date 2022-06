Lewandowscy relaksują się w domu na Majorce: Ania pozuje w bikini, Robert pluska się z córkami (ZDJĘCIA)

niki 13 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

Ludzie już bez przesady. Domy w Hiszpanii są tańsze niż w Polsce, prawie każdy z basenem. Tak samo śmieszy mnie jakiś artykuł typu „Beyonce spędza wakacje w luksusie”, po czym zdjęcia jak siedzi jej córka przy basenie z pucharkiem w ręku wypełnionym sokiem pomaranczym 😂 No ludzie serio uważacie to za luksus? Każdy z nas chodzi na basen każdy z nas może sobie zrobic taki „luksus”, nie wmawiajcie, ze picie soczku przy basenie jest luksusem zarezerwowanym dla elity. Tak samo tutaj, gdzie tu ten luksus?? gdzie? Dom z basenem i zabawa w wodzie to luksus? serio? Nawet w Polsce teraz dużo ludzi buduje baseny w ogrodzie, żaden wielki koszt. A Luksusem by było gdyby basen wypełnili sobie kozim mlekiem albo pływali w drobinkach złota i jedli trufle.