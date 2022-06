Anna Lewandowska haruje w wietrze na Majorce: "Po kilku godzinach zostałyśmy przetransportowane na ląd!"

Ann 13 min. temu zgłoś do moderacji 3 7 Odpowiedz

W koncu ktos ladnie uczesał dziewczynki. Mam coreczki w tym samym wieku. Uwielbiaja sie, siostrzana milosc jest nie do opisania. Najlepszy prezent to dac dziecku rodzeństwo. Jedynaki mogą tonąć w zabawkach i to im szczescia nie da. Dziecku potrzebne jest towarzystwo drugiego dziecka.