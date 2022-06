Iga Świątek WYGRAŁA Roland Garros! Na trybunach przytulił ją... Robert Lewandowski (ZDJĘCIA)

ooo 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

I jaki z tego pożytek dla ludzkości? Żaden, więc nie ma się co tak podniecać. Można jej pogratulować, bo zapracowała sobie ciężką pracą na sukces, ale z tej jej pracy tylko ona będzie spijać śmietankę. Budowlańcom nikt nie gratuluje, że dzięki ich ciężkiej pracy ludzie mają gdzie mieszkać i po czym jeździć... a to jest dużo bardziej pożyteczne dla ludzi niż odbijanie piłeczki i to tacy ludzie powinni zarabiać grubą kasę, a nie ci od odbijania i kopania piłek.