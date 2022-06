Całuśni Anna i Robert Lewandowscy świętują DZIEWIĄTĄ ROCZNICĘ ŚLUBU (FOTO)

Mysia 8 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Jakie to wszystko piękne i spontaniczne, wyjazdy, wypady, wycieczki we dwoje plus asystentka z aparatem w ręku, zawsze w gotowości by uwiecznić buziaczk, przytulaski, te ulotne i cudowne chwile sam na sam gdzie żar miłości rozpala do czerwoności. Jakie to wszystko intymne, rozczulające, ta miłość dwojga ludzi, która nie jest na pokaz, jakie to prawdziwe, aż mi się łza w oku zakręciła.