Anna Lewandowska w GUSTOWNYCH "GUMIAKACH" szykuje się na imprezę urodzinową męża. Klasa? (FOTO)

No niestety moda w dzisiejszych czasach jest tragiczna ,nie do pomyślenia by do sukienek były ciężkie buty,czy kapelusz do kurtki ,czy złote ,lub srebrne buty na co dzień ,dzieje się to tak gdy mode dyktuje wieś