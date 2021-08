Anna Lewandowska rozprawia o łączeniu macierzyństwa z pracą: "Bycie mamą i spełnianie pasji JEST OK. Nie musimy być idealne"

Bzdura 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Nie istnieje coś takiego jak łączenie pracy z macierzyństwem conajmniej do 3 roku życia dzieci są tak absorbujące, że albo praca albo dzieci. Po co te kłamstwa ciągle i farmazony. Ja rozumiem, że ktoś musi iść do pracy i nie ma wyboru. Ale ona dokonała wyboru, że woli pracować bo nie wyrabia z dziećmi sama i jej dziećmi w tym czasie zajmują się inne osoby. I takie są fakty. Po cholerę zakłamywać rzeczywistość. Nie ma nic gorszego niż pracująca matka z wyrzutami sumienia. Takie kobiety są zwyczajnie potworami do innych kobiet, a co gorsza do pełno etatowych mam. Tak samo jak psycholozki, które pouczają matki jak mają wychowywać swoje dzieci, a same albo nie mają własnych dzieci albo ich dziećmi zajmują się obce osoby od 3 miesiąca życia. I przepraszam, ale g.wno wiedzą o wychowaniu dzieci czy o dzieciach co wychodzi w rozmowie, a szykanują inne matki i oceniają co same zajmowały się swoimi dziećmi chociaż same nie mają do tego najmniejszego prawa i nie są autorytetami. Po co zgrywać matkę roku i ekspertkę skoro się nią nie jest? Nie każdy musi czuć się dobrze z dziećmi w domu, ale po co zgrywać eksperta, moralizatora i pouczać albo szykanowac innych, którzy żyją inaczej skoro samemu nie spędziło się jednego całego dnia z dzieckiem w domu. Kobiety są strasznie zakłamane i fałszywe. Nie potrafią napisać czy powiedzieć prawdy, a na dodatek wiecznie muszą konkurować z innymi i pokazywać czy są lepsze itd. I jak to radzą sobie ze wszystkim chociaż z niczym sobie nie radzą. A może tak przestać się porównywać i zająć sobą. Przestać oceniać inne pelnoetatowe mamy skoro samemu się widzi jak to ciężko i jaka to praca. Ja mam gdzieś inne kobiety, inne matki. To ich domy, ich dzieci, ich sprawa. I nie umiem zrozumieć dlaczego tyle z nich spędzało życie na próbach udowadniania mi jaka jest bee i do niczego. Chociaż same nie potrafiły z siebie dać nawet 1/10 tego.