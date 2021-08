Oszczędna Anna Lewandowska pozuje na ślubie siostry ciotecznej w sukience... z ZESZŁOROCZNYCH urodzin! Imponujące?

Tcubno 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Gdyby to zrobila inna kobieta to byscie piali z zachwytu jaka jest eko, jaka wspaniala, a jaka skromna, ect. Ale jak zrobila to lewa to oczywiscie zle. Kobieta jest milionerka. Na kazdy slub moglaby sie tak wystroic, ze wzztstkim by opadly szczeki, a jednak ona zaklada kolejny raz sukienke, w ktorej ja juz widziano, by to nie ona byla obiektem zainteresowania na slubie bliskich, ale tez wam zle. A jak inne zakladaja szmaty jak z filmow dla doroslych, albo szyja suknie strojniejsze od tej, ktora ma mloda to dobrze? Jestescie zwyczajnie nuesprawiedliwe. Uparlyscie sie na te lewandowska na maxa. Czego by nie zrobila zle. Z czego wynika ta zawisc, przeciez ani wam nie zabrala, ani nie ukradla. Kazda z was moze sobie fikac koziolki i probowac zaistniec w necie. Malo to gwiazdek inyernetowych, ktore do swojego "sukcesu" meza pilkarza nie potrzebowaly (chocby chodakowska), wiec droga wolna, robcie kariery w mediach, nie trzeba zazdroscic.