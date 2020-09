Wniebowzięty Robert Lewandowski obsypuje komplementami żonę w dniu jej 32. urodzin: "Jesteś dobra, troskliwa i NIESAMOWITA" (FOTO)

Ewa 15 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Czy ona naprawdę nie ma nikogo, kto by jej doradził, żeby na kilka dni zniknęła z mediów społecznościowych? To, że będzie u siebie na instagramie zaklinała rzeczywistość to nie znaczy, że wszyscy o tym zapomną. Oskarża Staśko o to, że chce się wybić i zależy jej na zasiegach, a sama powysyłała pozwy nie dlatego, że coś ją uraziło tylko dlatego, że to szkodzi jej biznesom. Tyle lat kreowała się na nieskazitelną tylko po to, żeby sprzedać jak najwięcej produktów. Nie życzę Ani źle, ale przydałaby się jej lekcja pokory i tego, że nie jest królową wszechświata