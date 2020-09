Maja Staśko pokazuje pismo od prawników Anny Lewandowskiej! (FOTO)

nick 29 min. temu zgłoś do moderacji 114 2 Odpowiedz

To jeszcze nic. Ja jestem notorycznie w moim własnym domu podsłuchiwana przez sąsiadkę z góry, która to co mówię, podkreślam w swoim własnym domu, chce wykorzystywać przeciwko mnie. Jak tu żyć skoro człowiek nie może mówić tego co myśli we własnym domu.