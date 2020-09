Straszona sądem przez prawników Lewandowskiej Maja Staśko spotka się z ludźmi trenerki

Tan 31 min. temu zgłoś do moderacji 49 7 Odpowiedz

No cóż. Nie od dziś wiadomo, że światem rządzi pieniądz. Tak było, jest i będzie. Wiadomo też, że Pani AL ma sztab prawników, którym tylko daje cynk, "ej weź napisz to i to". To, co otrzymała Pani Maja to nic innego jak typowy straszak, to nie jest żaden pozew! Na większość osób taki straszak działa, dostają pismo z pieczątkami kancelarii, napisane pokrętnym językiem i mają pot na czole. Najgorzej jeśli taki straszak jednak nie podziała, wtedy dzieje się to co widzimy u AL, panika. Do sądu nie pójdzie, bo sprawa jest z góry przegrana. Nie było mowy o żadnym naruszeniu dóbr, a jeśli do takiego doszło, AL musi to udowodnić. Co jest procesem żmudnym i długotrwałym, i przede wszystkim, odbije się na jej reputacji. Więc teraz złagodniała i ochoczo zaprasza na spotkanie. Typowe.