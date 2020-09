Paulina Krupińska też broni Annę Lewandowską: "Mnie to nie oburza, znam POCZUCIE HUMORU Ani"

Rodzer 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 5 Odpowiedz

Czepiacie się Lewandowskiej bez sensu. Miliony polek zapuszczonych z lenistwa i obżarstwa - a co - mamy to społecznie pochwalać? Otóż nie. Ktoś chory to chory - nikt się nie śmieje, ale jak nastolatki nie ćwiczą i zwiewają z lekcji wf to trzeba to piętnować-?bo to nie jest zdrowe