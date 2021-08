"Minimalistka" Anna Lewandowska przekonuje, że żyje oszczędnie... "Jedna nowa rzecz - dwie rzeczy OUT"

Syl 7 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Jakie te celebrytki są denne wszystkie to az żal patrzeć..... żeby się wpisać w trend to zrobią wszystko po prostu. Nie kupuj kobieto co tydzień wora ubrań to nie będziesz musiała nawijać makaronu na uszy swoim wyznawcom z insta. To jest proste. Nie gadaj tylko rób i dawaj przykład a nie pierni czysz trzy po trzy. I nie, nie kupię bo mam trochę oleju w głowie.....