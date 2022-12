Anna Lewandowska w koturnach za 5 tysięcy świętuje urodziny dermatolożki gwiazd. Impreza miesiąca? (ZDJĘCIA)

Ola 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Ich dzieci serio mi szkoda. Po częstotliwości tych relacji z imprez widać, ze Ann robi wszystko tylko nie jest z dziećmi. Niemal CODZIENNIE jakies party, gala, raut, spotkanie wieczorne z kimś. Te dzieci także mają wszystko tylko nie rodziców, siedzą z tymi babkami, opiekunkami, asystentkami całe dnie tęskniąc za mamą i tatą. Anna ucisza komentarze jakimiś nic niewartymi tekstami o tym, ze sumienie ją gryzie ale NIC za tym nie idzie bo na drugi dzien znów kolejna fota z jakiegoś spędu pseudocelebryctwa z Instagrama. Po co jej takie towarzystwo??? jakieś nołnejmy, Maje Bohosiewicz czy mamy-ginekolog? Kwintesencja instapatologii tak naprawdę Kto to w ogóle jest i po co wkręcać się w ten fałsz dla zasięgów? Ona NIC nie musi, wszystko co robi jest WYBOREM podyktowanym priorytetami w zyciu. Ona nie musi być na żadnej z tych imprez. Dzieci, dbanie o obecnosc, o ich emocje nie są prorytetem co niestety bardzo widać i żadne głodne teksty o wyrzutach sumienia tego nie przykryją. No i spoko, każdemu wolno żyć jak chce i lubi, spędzać czas zgodnie z upodobaniami... tylko po co te dzieci w takim razie? jako rekwizyty do zdjęć i reklam?