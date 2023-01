Anna Lewandowska w kusym, srebrnym topie obchodzi sylwestra z Robertem i znajomymi w Barcelonie (ZDJĘCIA)

Ten rok był dla małżeństwa Lewandowskich rewolucyjny pod wieloma względami. Po tym, jak piłkarz związał się z nowym klubem, Lewandowscy zamieszkali w Barcelonie, opuszczając Monachium po 12 latach, gdzie wiodą teraz nowe, światowe życie. Mimo to zabieganą parę wciąż można spotkać w Polsce, którą starają się odwiedzać tak często, na ile pozwala im na to napięty grafik.

Nowy rok Anna i Robert postanowili spędzić w Katalonii, gdzie towarzyszyło im spore grono przyjaciół. Przed przystąpieniem do zabawy trenerka fitness pokusiła się na opublikowanie obszernego postu, w którym odniosła się do mijającego właśnie roku. Nawiązała w nim do zmiany miejsca zamieszkania, która wywróciła jej świat do góry nogami, a także podziękowała bliskim osobom, wciąż obecnym w jej życiu mimo dzielącej ich odległości.