Anna Lewandowska cała w cekinach podsumowuje rok: "Mieliśmy obawy przed przeprowadzką do Barcelony..." (FOTO)

Grudzień to zawsze czas podsumowań. Nie inaczej jest w show biznesie. Od kilku dni w social mediach głośno jest o rocznych bilansach znanych twarzy, czy to w formie wywiadów, czy instagramowych wpisów.

2022 to dla mnie rok przede wszystkim zmiany i relacji - zaczyna wystrojona w cekiny Ann, następnie nawiązując do zmiany miejsca zamieszkania:

Muszę przyznać, że mieliśmy obawy przed przeprowadzką do Barcelony - czy to na pewno się uda? Jak zostaniemy tam przyjęci? Jak dzieci odnajdą się w nowym miejscu? Ten krok to przede wszystkim wyjście z naszej dotychczasowej strefy komfortu. Nowe jest zawsze nieznane. Warto jednak podejmować ryzyko, iść za swoimi marzeniami. Bez wyjścia ze strefy komfortu nie ma rozwoju - podsumowuje po czasie przeprowadzkę na hiszpańską ziemię.

Mijający rok to także czas relacji - kontynuuje. Trwająca pandemia pokazała mi, jak ważne jest to, aby mieć bliskich i przyjaciół. Nasi, z uwagi na dzielącą nas odległość, nie zawsze mogli być fizycznie obok. Mimo tego z sukcesem udało nam się pielęgnować te relacje. Warto troszczyć się o bliskich, znaleźć choć kilka minut na telefon i rozmowę. Te małe gesty sprawiają, że nasze relacje są silne i nawet gdy spotykamy się po kilku miesiącach przy wspólnym stole, to wciąż mamy mnóstwo tematów do rozmów. Jestem wdzięczna za to, że bliskie mi osoby są wciąż obecne w moim życiu, mimo dzielącej nas odległości. Dziękuję także za szanse i możliwości, które dał nam ten rok - prawi wdzięczna Lewa, na koniec zagajając prawie pięciomilionowe grono fanów: