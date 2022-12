Maria Dębska podsumowuje ostatnie miesiące z rozwodem w tle: "Mam poczucie, że to był WSPANIAŁY rok"

Niki 31 min. temu zgłoś do moderacji 21 3 Odpowiedz

Wszystkie, które biorą żonatych i dzieciatych to żenujące kreatury. Nie ma tu mowy o miłości. One się dowartościowują tylko tym , że są tak ważne dla mężczyzny iż stawia na szali dla niej własną rodzinę i najczęściej długoletni związek. I co to jest? To jest miłość to siebie samej. Czysty egoizm.Dlatego tak szybko się okazuje , że wspólne życie już tak nie ekscytuje. A miłość to jakaś pomyłka.