Marcin Bosak i Maria Dębska są już PO ROZWODZIE!

Magda 1 godz. temu

Może jestem staroświecka i totalnie nie wpisuję się w dzisiejszy pęd życia, ale mi wystarczyłby jeden i ten sam partner na całe życie. Uważam, że nie ma nic piękniejszego na świecie niż znalezienie swojej prawdziwej drugiej połówki, serdecznego przyjaciela, towarzysza, no dla mnie nic nie jest w stanie tego przebić. Męczy mnie ciągłe poznawanie różnych ludzi, z którymi przez chwilę ma się świetny kontakt, a za chwilę oni znikają albo coś się dzieje, wszyscy się rozchodzą i znowu zaczynamy od zera i tak w kółko... To jest moje największe marzenie, zakochać się z wzajemnością raz, a porządnie. Moje jedyne (i tak ciężkie do spełnienia) wymaganie odnośnie przyszłego partnera to żebym się dobrze czuła w jego towarzystwie, bezpiecznie, komfortowo. To tak niewiele, a tak wiele dzisiaj. Nie interesują mnie relacje na chwilę, do kolekcji, by potem opowiadać ilu to nie było i jakich wokół mnie. Wolę jedną historię, która ma szczęśliwe zakończenie. Miłość jest największym dobrem luksusowym dzisiejszych czasów. Żadne drogie ciuchy, luksusowe auta, wystawne kolacje nie zastąpią oczu, które patrzą z miłością i z bezgranicznym szacunkiem. Aż mi się smutno zrobiło po napisaniu tego. Życzę każdemu prawdziwej miłości w życiu