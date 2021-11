Maria Dębska potwierdza ROZSTANIE z Marcinem Bosakiem?! Po premierze filmu o Kalinie Jędrusik towarzyszył jej NOWY ADORATOR… (ZDJĘCIA)

Karolina 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Moja znajoma ze studiów to jest typ kobiety jak ta pani.Specjalnie wyłapywała zajętych facetów i ich podrywała bo tym sobie poprawiała samocenę.Oczywiscie nie kazdy uległ.Pamiętam najgorszą akcje gdy chwaliła się,że poderwala takiego sportowca z naszej kadry narodowej,który był żonaty i wyciągnęła go na wczasy, podczas których jego żona urodziła jego dziecko.Wiadomo,że ten facet to nic nie wart,ale ona po prostu była tak z siebie dumna,ze to po prostu chore.Moja współlokatorka obróciła też pół okolicy,w tym żonatych i sie cieszy jak mija na ulicy nieświadome żony/partnerki tych facetów.Inna na tinderze tez umawia sie po hotelach w Polsce z żonatymi gachami.I wcale nie widzi w tym problemu.Wręcz przeciwnie.Więc sorry mnie nie przekonuje jak potem takie osoby mówią o sile i solidarności kobiet, bo cos takiego nie istnieje.