Maria Dębska też nie ma najlepszych wspomnień z łódzkiej filmówki: "Szkołę kończyłam na LEKACH USPOKAJAJĄCYCH"

A myślałam, że byłam jedną z niewielu, która nie dała rady z mobbingiem. Porzuciłam studia na Politechnice po 1,5 roku, zaczynając swoje życie od nowa. Rodzina mało co mnie nie wyrzuciła z domu, ale nie mieli pojęcia, przez co tam przeszłam. Teraz już się pozbierałam w miarę, ułożyłam sobie życie, ale mimo że już minęło kilka lat, wciąż borykam się z nerwicą lękową i chodzę na psychoterapię. Mam nadzieję, że kiedyś odzyskam kontrolę nad sobą w 100%. Pozdrawiam Was :)