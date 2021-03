Dawid Ogrodnik oskarża wykładowczynię krakowskiej PWST. "Wszyscy się baliśmy. Koniec z mobbingiem pod przykrywką artyzmu!"

XXX 11 min. temu zgłoś do moderacji 18 2 Odpowiedz

Nie tylko nauczyciele w szkołach. Dwa lata temu, moja amerykańska rodzina (urodzona, wychowana, mieszkająca i pracująca tam) przyjechała do Polski do swojej polskiej rodziny. Pech chciał, że musieli mieć wielorazowy kontakt z polską służbą zdrowia, z wieloma lekarzami specjalistami w kilku różnych przybytkach (szpitale, przychodnie). Oczy wychodziły im z orbit i nie mogli pojąć z jakiego powodu polscy lekarze są tak straszliwie niemili, nieuprzejmi, niepomocni, traktują pacjentów jak hołotę a siebie traktują jak rasę panów. Do dziś wspominają o tym jako o traumatycznym przeżyciu, którego nigdy więcej nie chcieliby powtarzać. Towarzyszyłam moim Amerykanom w tych spotkaniach z lekarzami i wtedy dla mnie było to normalne zachowanie, ja byłam do tego przyzwyczajona. Więc nie zauważałam chamstwa nietykalnych lekarzy. Podjęłam temat tylko zachowania. Temat pieniędzy był jeszcze bardziej skomplikowany: Amerykanie nie mogli zrozumieć, jak to możliwe, że lekarz pracujący w państwowym szpitalu, opłacany przez państwo, tak manewruje procesem leczenia polskiego ubezpieczonego pacjenta, że .... trzeba jednak temu lekarzowi extra zapłacić .... Miejsca akcji: Kolbuszowa, Mielec, Rzeszów.