Dyrektor teatru Gardzienice oskarżony o MOLESTOWANIE I MOBBING: "Przemoc była traktowana jako METODA PRACY"

Okropne jest, że zachowania jak opisane powyżej uważa się za normę i traktowane są jako "sposób zarządzania". I to nawet w takich miejscach gdzie by się człowiek tego nie spodziewał. U mnie w lokalnych wiadomościach była sprawa dyrektorki PRZEDSZKOLA, która stosowała mobbing, to samo w miejskim schronisku dla zwierząt. Nie pochwalam, ale jakoś mogę zrozumieć nerwowa atmosferę pracy w wielkiej korporacji nastawionej na zysk, albo tam gdzie generalnie jest nerwowa praca pod dużym cisnieniem...ale w przedszkolu, teatrze albo domu kultury? Jak widać psychopaci są wszędzie i tylko czekają aby wykorzystać swoją pozycję do gnojenia podwładnych.