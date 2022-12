Sandra Kubicka podsumowała rok, nie wspominając słowem o Baronie. Internauci zmartwieni: "Chyba już po miłości..." (FOTO)

Polki 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

On ja zostawił z firmami i długami z całym tym syfem ona otwierała spółki na siebie wszystko ogarniała a jak ludzie zaczęli się zwalniać i odchodzić to on tez odszedł przestał się interesować jak kasa spływała to było Ok ale jak problemy to ja zostawił i uciekł . Zauważcie ze koleś wybiera samodzielne i zaradne kobiety które zarabiają kasę !!!! Wieniawa, Lipińska, Sandra. Bo ile on zarabia z tej muzyki koleś nie gra klnie koncertuje tylko żyje z the voice ale to kiedyś tez się skończy i zostanie bez grosza !!!